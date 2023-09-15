خدمة عالمية للمواطنين.. السويس تستعد لافتتاح المجمع الطبي| فيديو

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام الرعاية الصحية في مجمع السويس الطبي، إن محافظة السويس من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي هو حلم للمصريين جميعا أن يجدوا رعاية صحية تليق بهم.

وتابع إسماعيل الحفناوي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة شهدت تفاديا للملاحظات في المشروع الي بدأ من قبل الإسماعيلية بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الاعتماد على مستشفى السويس العام قل عن قبل بعد افتتاح مجمع السويس الطبي، وبالتالي كانت الجودة أقل من الجودة التي تسعى لها منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وتابع مدير عام الرعاية الصحية بالسويس، أنه تم استلام 25 وحدة ومركزا طبيا مؤخرا يتم بهم الفحص السكاني لأهالي السويس، وهم مترابطون بنظام لتجميع البيانات الصحية عن المواطنين مما يمثل نقلة بالخدمات الصحية.

ولفت "الحفناوي"، إلى أن المحافظة لا زالت داخل المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، وجاري الاستعداد لافتتاح المجمع الطبي، مردفا: "نوعد المواطنين أنهم يلاقون حاجة عالمية".