تقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات التنمية المستدامة .. تفاصيل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله ، إن التنمية المستدامة تحقق الرفاهية والرخاء للمواطنيين مع مراعاة المحافظة على الحياة التي من الممكن أن يطلبها المواطنين في الازمنة القادمة من حيث التنمية .

وأشار الدكتور وليد جاب الله ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح "، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن التنمية المستدامة تخضع لاهداف حددتها الامم المتحدة ، ومدى تحقيق تلك الاهداف هو مؤشر التنمية المستدامة ، ومدى تقدم الدول .

وتابع " جاب الله " ، أن محددات التنمية المستدامة عبارة عن جودة التعليم ومحاربة الجهل والفقر وتوفير الرعاية الصحية ، ومصر خلال استراتيجية التنمية ٢٠٣٠ فهي حريصة أن تكون استراتيجتها متوافقة مع اهداف التنمية المستدامة .

ولفت ، إلى أن مصر تحقق تقدما في مؤشرات التنمية المستدامة ، ومصر تقدمت ٦ مراكز واحتلت المركز ١٦ بالشرق الاوسط .