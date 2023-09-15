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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام في الشروق ودراسة باقي الطلبات

صدى البلد

سلم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  أول رخصة بناء بمنطقة السلام بامتداد مدينة الشروق، كنتيجة ختامية لأعمال التقنين، حيث سبق تلك الخطوة سلسلة من الدراسات من خلال اللجان المختصة لتقنين قطع الأراضي محل البحث، وجارٍ دراسة باقي الطلبات تمهيداً لاستخراج باقي الرخص، وذلك لوضع المناطق المضافة في نطاقها القانوني للوصول بالصورة العمرانية التي تستهدفها الهيئة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية، تنفيذا  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وفي ذات السياق، أشار المهندس عبد المطلب ممدوح، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد اعتمدت آليات وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، وسيتم اعتماد إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية، وهو ما تم بالفعل مع الرخصة الأولى.



وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مناطق الامتداد بمدينة الشروق تضم: الرابية، والسلام، وجينيفا، وطيبة، ومزارع الدواجن، بمساحة تقريبية 4700 فدان، مشيراً إلى أن جهاز المدينة قام بعمل المخططات التفصيلية لتلك المناطق، وكذلك البدء في أعمال تنفيذ الطرق بمنطقة الرابية، وجار طرح أعمال المرافق بالمنطقة، وكذلك جار البدء في إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق بمنطقة السلام وجينيفا.



تجدر الإشارة إلى أن تسليم الرخصة الأولى للبناء تم بحضور كل من:  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضو لجنة سياسات التقنين، والدكتور أحمد عمارة،  مقرر الوحدة المركزية لوضع سياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس طارق بدر،  نائب رئيس الجهاز لشئون التقنين، والمهندس نجيب الوزير مدير المشروعات بالجهاز.
 

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