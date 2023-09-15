الرئيس الإسرائيلي يدعو لـ "حوار يهودي عالمي" | ما السبب؟

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الجمعة، إلى "حوار يهودي عالمي" مع حلول رأس السنة العبرية، وسط استمرار الخلافات الداخلية حول حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل جاء ذلك في رسالة وجهها هرتسوج إلى الجاليات اليهودية في أنحاء العالم.



وقال: "رغم أن اختلافاتنا يمكن أن تكون مؤلمة، إلا أنها تشير أيضا إلى حقيقة مهمة: نحن جميعا نهتم بشدة بشعبنا اليهودي ودولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية الحبيبة"، موضحا أن وجود الاختلافات والقدرة على التعبير عنها "علامة على القوة، وقوة ديمقراطيتنا، وقوة شعبنا".



وعليه، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى عقد "حوار يهودي عالمي" لرأب الصدع، من خلال مبادرة بعنوان "كول هعام - صوت الشعب" أطلقها مكتبه بالتعاون مع الوكالة اليهودية ومنظمة الصهيونية العالمية.



وأضاف في رسالته: "أدعوكم إلى إنشاء محادثة يهودية عالمية تكون شاملة وحيوية وتمكينية، وتؤثر أيضا على الدولة القومية للشعب اليهودي، من أجل مستقبلنا المشترك، ومن أجل حاضرنا المشترك".

ومنذ يناير الماضي، تشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة بداعي التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فيما تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل الى ديكتاتورية".



وحاول الرئيس الإسرائيلي التوسط مرارا بين الحكومة والمعارضة للتوصل الى حل وسط ينهي الخلافات، التي وصلت أثارها إلى الجاليات الإسرائيلية حول العالم.



وتقدر إسرائيل وجود 15 مليون يهودي حول العالم، نصفهم يعيشون في إسرائيل.

ويحل عيد رأس السنة العبرية، مساء اليوم، على أن تستمر الاحتفالات به، حتى مساء الأحد.