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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنفار إسرائيلي تحسبا لعمليات فلسطينية خلال الأعياد اليهودية

استنفار إسرائيلي
استنفار إسرائيلي خشية عمليات فلسطينية محتملة خلال الأعياد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم عن استنفار عناصرها في جميع المدن الإسرائيلية، وذلك في ظل وجود عشرات الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات خلال الأعياد.

وسيتم نشر 5000 شرطي مع التركيز على مستوطنات الضفة ومنطقة القدس. وأعرب مسؤولون أمنيون عن مخاوفهم من التصعيد في الأقصى.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات الشرطة الخاصة انتشرت منذ ساعات الصباح في مراكز التسوق الرئيسية في القدس بعد إنذارات حول احتمال وقوع عمليات في المدينة عشية رأس السنة العبرية.

وفي تطور آخر، اعتقلت قوة من اليمام 3 أشخاص على الطريق 431 بالقرب من تقاطع الرملة وعثرت في مركبتهم على أسلحة يعتقد أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية دامية.

ويحقق الشاباك  في احتمال صلتهم بزرع وتفجير العبوة في حديقة اليركون بتل أبيب صباح اليوم، وتزداد الشكوك بأن دوافع الحدث قومية.

يأتي هذا الاستنفار الأمني في ظل تصاعد العمليات في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية سلسلة من العمليات الفلسطينية أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

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