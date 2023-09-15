60 إنذارًا ساخنًا.. طوارئ في إسرائيل لاحتمالية وقوع عمليات مسلحة

قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية لموقع والا العبري، اليوم الجمعة، إن هناك تحسنًا في قدرة المجموعات المسلحة على تنفيذ العمليات.

وأضاف المسؤول الأمني، إن هناك أكثر من 60 إنذارًا ساخنًا حول احتمال وقوع عمليات مسلحة في جميع المدن الإسرائيلية

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الفصائل الفلسطينية تستغل فترة الأعياد اليهودية لشن عملياتها، حيث يتوقع أن تكون هناك كثافة في الوجود الإسرائيلي في المدن والبلدات، مما يسهل على الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملياتها.

وأشار المسؤول، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هذه العمليات.