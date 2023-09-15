عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة تطلب جمع 71.4 مليون دولار لدعم الليبين بعد العاصفة دانيال

مكتب الأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية

أفادت  فضائية الدى ام سي في تقرير اذاعته من خلال نشرة الأخبار تقديم الاعلامي هيثم سعودي حيث منعت السلطات الليبية اليوم المدنيين من دخول مدينة درنة التى اجتاحتها الفيضانات حتي تتمكن فرق البحث بين الطين والمبان المدمرة عن نحو عشرة الالف ومائة شخص مازالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع عدد القتلي إلى أحدي عشرة ألف وثلاثمائة قتيل.

نداء عاجل من مكتب الأمم المتحدة بجمع 71.4 مليون دولار لدعم الليبين المتضررين من العاصفة دانيال

يأتي هذا فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وشركاؤه  نداءا عاجل، لجمع ٧١.٤ مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبين المتضررين من كارثة الفيضانات المدمرة.

بلغ مدير  برنامج الطواري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالحاجة الماسة لزيادة الأمدادات الطبية لمدينة درنة الليبية

من جهته، قال مدير برنامج الطواري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية في العديد من المناطق بليبيا بما في ذلك مدينة" درنة "وهي الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال الفيضانات الناجمة عنها.

السلطات الليبية الفيضانات كارثة الفيضانات المدمرة مكتب الأمم المتحدة مدير برنامج الطواري منظمة الصحة العالمية درنة العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

ترشيحاتنا

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

بتخفيضات 25%.. التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

عمر العوضي يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة ويصعد لأولمبياد باريس

يشكلون سياسات الدول الغربية.. روسيا تفضح عمل شركات التكنولوجيا في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ