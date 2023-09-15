الأمم المتحدة تطلب جمع 71.4 مليون دولار لدعم الليبين بعد العاصفة دانيال

أفادت فضائية الدى ام سي في تقرير اذاعته من خلال نشرة الأخبار تقديم الاعلامي هيثم سعودي حيث منعت السلطات الليبية اليوم المدنيين من دخول مدينة درنة التى اجتاحتها الفيضانات حتي تتمكن فرق البحث بين الطين والمبان المدمرة عن نحو عشرة الالف ومائة شخص مازالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع عدد القتلي إلى أحدي عشرة ألف وثلاثمائة قتيل.

نداء عاجل من مكتب الأمم المتحدة بجمع 71.4 مليون دولار لدعم الليبين المتضررين من العاصفة دانيال

يأتي هذا فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وشركاؤه نداءا عاجل، لجمع ٧١.٤ مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبين المتضررين من كارثة الفيضانات المدمرة.

بلغ مدير برنامج الطواري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالحاجة الماسة لزيادة الأمدادات الطبية لمدينة درنة الليبية

من جهته، قال مدير برنامج الطواري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية في العديد من المناطق بليبيا بما في ذلك مدينة" درنة "وهي الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال الفيضانات الناجمة عنها.