مأساة عائلة فلسطينية.. مقتل 2 وفقدان 12 في مدينة درنة المنكوبة

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن الأوضاع في ليبيا، بعد تعرضها لعاصفة دانيال، حيث هاجرت أسرة ابو عميرة فلسطينية من قطاع غزة إلى ليبيا

وهاجرت الأسرة ليصبحوا من ضمن المفقودين والقتلى بالفيضانات، حيث قتل 2 من أفرادها ولا يزال هناك 12 أخرين مفقودين.



أقارب العائلة في قطاع غزة يعيشون حالة من الخوف والترقب، في انتظار اي خبر عن المفقودين.



ونصبوا خيمة لاستقبال العزاء في المتوفين، مطالبين بأي معلومة عن باقي العائلة، مؤكدين على أن شعور الانتظار مؤلم.



ويعيش أكثر من 50 ألف فلسطيني بليبا، توفى منهم 23 بسبب الفيضانات والباقي مازال مفقود.