حصيلة الفيضانات في ليبيا تصل 11 ألف ضحية والعالم يتحرك لدعم المتضررين

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في ليبيا، وذلك بعد تعرضها لعاصفة دانيال، التي تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المدن.

وتسارعت الجهود الدولية لمساعدة ليبيا الخميس بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي في شرق البلاد بأحد عشر ألف شخص على الأقلّ، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين في حصيلة موجعة، أرجعتها الأمم المتحدة إلى الحرب والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وتسارعت الجهود الدولية لمساعدة ليبيا الخميس بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي في شرق البلاد ب11 ألف شخص شخص على الأقلّ، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين في حصيلة موجعة، أرجعتها الأمم المتحدة إلى الحرب والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وفي مدينة درنة أدّى التدفّق الهائل للمياه الناجمة عن الإعصار دانيال إلى انفجار سدّين في وقت متأخّر من ليل الأحد، ليصبح المشهد أشبه بيوم الدينونة، إذ جرفت المياه إلى البحر أبنية بأكملها وأعداداً لم تعرف حتى اليوم من السكّان.