كاتب صحفي: مصر تقف دائما بجانب الدول العربية في الأزمات

قال الكاتب الصحفي علي حسن، تعليقا على دعم مصر لـ ليبيا والمغرب، جراء تعرضهما للعاصفة دانيال والزلزال، إن مصر دائما ما تعلي من قيم الوفاء والإنسانية في مثل هذه الكوارث.

وأضاف علي حسن، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الدول العربية دول شقيقة لمصر، ودائما ما نسمو فوق أي خلافات ونقدم الدعم، من خلال الدور الاحترافي.



وشدد على أن مصر ليس لديها خلافات مع أي دولة عربية شقيقة، ودائما ما تقف بجانب الدول العربية في الأزمات.

وأكد أن ليبيا تعرضت لكارثة طبيعية كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب، وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتقديم المعونات لتلك الدول.