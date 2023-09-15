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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شعرت بالخوف .. سر ابتعاد عفاف راضي عن التمثيل

عفاف راضى
عفاف راضى

كشفت الفنانة عفاف راضي عن الأسباب التى منعتها من استكمال مشوارها الفني، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى أخر أعمالها، وهو فيلم مولد يا دنيا الذى كان بمشاركة الفنان الراحل محمود ياسين.

أضافت عفاف راضي في المؤتمر الصحفي على هامش حفل ليلة من الزمن الجميل، أنها لم تستكمل مشوارها الفني لأنها لم تستقبل عمل قوي فى نفس مستوى الفيلم ، لذلك شعرت بالخوف والمقارنة لأن نجاح الفيلم كان مميزًا.
 وتابعت قائلة: أن النجاح القوى بيجبر على الفنان أن يكون حريص دائمًا على اختياراته ، لذلك فضلت الغناء.

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حفلة ليلة من الزمن الجميل 

وقد أعربت الفنانة عفاف راضي عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفل ليلة من الزمن الجميل، التى أُقيمت أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنان محمد ثروت والفنانة ميادة الحناوي، بجانب كشفها عن سبب عدم استكمال مشوارها السينمائي معلقة: كله جميل وكل الناس ذوق ومفيش أحلى من كده تنسيق والجمهور هايل في كل حاجة، الواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه، وسعيدة جدًا إني بقابل الجمهور السعودي.

وجاء حفل "ليلة من الزمن الجميل”
ضمن الحفلات التي أطلقتها المملكة فى الآونة الأخيرة، حيث أعتمدت الحفل على أجواء الحنين الى الماضي الجميل وإعادة الرموز الفنية الغائبة مجددا على المسارح العربية، وكان آخرها “ليلة الدموع” التى شارك فيها كلّ من أحمد سعد، حمادة هلال، آدم، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ والفنانة شيرين عبد الوهاب، كما سبقها حفل حفل “كاسيت ٩٩” الذي حققت تفاعلا جماهيري قوي حيث أعادت أغنيات التسعينيات بأصوات أبرز الفنانين المصريين ، حيث قدمها هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، مصطفى قمر، حميد الشاعري، محمد الحلو وآخرون.

المطربة عفاف راضي الفنانة عفاف راضي أغانى عفاف راضى حفل ليلة الزمن الجميل محمود ياسين فيلم مولد يا دنيا

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