المغرب مع البلد المستضيف.. نتائج قرعة كأس العالم تحت ١٧ سنة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن مجموعات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي ستنطلق في أوائل نوفمبر في اندونيسيا من العام الحالي.



وأجريت اليوم قرعة كأس العالم للناشئين في مقر الفيفا في زيورخ بسويسرا.



وتشهد المجموعات تواجد ٢٤ منتخبًا يتأهل منهما أول فريقين على أن يتم اختيار أحسن 4 منتخبات أخرى.



وتواجد منتخب المغرب مع البلد المستضيف في مجموعة واحدة وهي المجموعة الأولى برفقة كلا من إكوادور وبنما.



نتائج قرعة كأس العالم للناشئين:



المجموعة الأولى:

إندونيسيا

الإكوادور

بنما

المغرب

المجموعة الثانية:

إسبانيا

كندا

مالي

أوزبكستان

المجموعة الثالثة:

البرازيل

إيران

كاليدونا الجديدة

إنجلترا

المجموعة الرابعة:

اليابان

بولندا

الأرجنتين

السنغال

المجموعة الخامسة:

فرنسا

بوركينا فاسو

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة السادسة:

المكسيك

ألمانيا

فينزويلا

نيوزيلندا