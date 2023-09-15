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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 26.3 مليار دولار في النظام المالي

بنك الشعب (المركزي
بنك الشعب (المركزي الصيني )

كثف بنك الشعب (المركزي الصيني ) جهوده لتسريع التعافي الاقتصادي وضخ المزيد من السيولة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بنك الشعب ضخ اليوم 191 مليار يوان (3ر26 مليار دولار) في النظام المالي عبر آلية قروض مدتها عام، وذلك بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية وهي الخطوة التي يمكن أن تتيح للبنوك سيولة مالية بقيمة 500 مليار يوان وفق بعض التوقعات.

كما ضخ البنك المركزي الصيني 34 مليار يوان عبر آلية الإقراض لمدة 14 يوما.

وأبقى البنك المركزي الصيني على سعر فائدة آلية الإقراض متوسطة المدى عند مستوى 5ر2% بعد خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في الشهر الماضي.

وذكرت بلومبرج أن سلسلة عمليات ضخ السيولة من جانب البنك المركزي تشير إلى رغبة صناع السياسة النقدية لتعزيز زخم التعافي الاقتصادي حيث أشارت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي إلى مزيد من تحسن أداء الاقتصاد.

وأدت قرارات تخفيف السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن أداء المستثمرين تجاه الاستثمارات الأعلى مخاطرة مما أدى إلى ارتفاع سعر اليوان الصيني وسندات الخزانة.

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المركزي الصيني البنوك التجارية السيولة النقدية المؤشرات الاقتصادية يوان

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