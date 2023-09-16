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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأقوى بلا منازع.. سعر Galaxy Fold 5 في الكويت

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold5

اذا كنت تفكر فى اقتناء جوال متكامل يجمع بين مفهوم الهاتف النقال والتابلت فى وقت واحد، بن تجد أقوي وأفضل من أيقونة سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold5 في الكويت لسعة 256 جيجابايت 455 ديناراً كويتياً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 485 ديناراً، بينما سعة 1 تيرابايت سعرها 496 ديناراً.

Samsung Galaxy Z Fold5

يأتي جوال Samsung Galaxy Z Fold5 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

والشاشة الخارجية لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Z Fold5

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold5 بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8+ Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يوفر جوال Samsung Galaxy Z Fold5 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة في نقل البيانات، دون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Fold5

يحمل جوال Samsung Galaxy Z Fold5 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي مزوجة بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، و 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8،كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Fold5

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Fold5 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، تشحن من 0 إلى 50% فى 30 دقيقة فقط، مع قارئ لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع من إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الإلكتروني الشهير S Pen.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Fold5 في 5 ألوان هي الأسود، الكريمي، البيج، والرمادي، والأزرق.

سامسونج Samsung Galaxy الكويت Samsung Galaxy Z Fold5

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