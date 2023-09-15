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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار بديلاً.. تشكيل الهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

صدى البلد

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام الرياض، في إطار الجولة 6 من الدوري السعودي.


وشهد التشكيل تواجد نيمار دا سيلفا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ انضمامه للهلال السعودي.


وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:


ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل، سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش


ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


محمد العويس، حسان تمبكتي، محمد جحفلي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان، نيمار


ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما الرياض في المركز 16 برصيد 4 نقاط.

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