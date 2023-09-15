نيمار بديلاً.. تشكيل الهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام الرياض، في إطار الجولة 6 من الدوري السعودي.
وشهد التشكيل تواجد نيمار دا سيلفا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ انضمامه للهلال السعودي.
وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:
ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل، سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد العويس، حسان تمبكتي، محمد جحفلي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان، نيمار
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما الرياض في المركز 16 برصيد 4 نقاط.