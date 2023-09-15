انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

انطلق المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني، الذي يخرجه خالد يوسف، ويقوم ببطولته أحمد العوضي، وزينه، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف؛ وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 في تقديم شخصية جابر الكوماندا في مسلسل «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي؛ ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية، مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما، بعد آخر أعماله، وهو فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني