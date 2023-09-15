حفل افتتاح تاريخي للسوبر الإفريقي.. وتيفو مميز لجماهير الأهلي قبل لقاء اتحاد العاصمة الجزائري

شهد ملعب الملك فهد، حفل افتتاح تاريخي، قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي، بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حيث يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحمل مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي، كأس السوبر الإفريقي، قبل انطلاق المباراة، وسط هتافات كبيرة من جماهير النادي الأهلي.

كما حمل التيفو الخاص بجماهير النادي الأهلي، عددا بطولات المارد الأحمر على مر التاريخ، وهو 148، ويظهر على قميص الأهلي، وسط الكؤوس والألقاب.

تشكيل النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.



تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري

حراسة المرمى: أسامة بينبوت

خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا.

خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.

خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.