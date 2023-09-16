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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ عن انطلاق معارض أهلا مدارس 2023: تهدف للتيسير عل المواطنين

النائب احمد البلشي،
النائب احمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بخطوات الحكومة في دعم المواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وعلى رأسها توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تفعيل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.

 

تسهيلات للمواطن 

 

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن انطلاق معارض “ أهلا مدارس 2023” يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الراهنة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن بالتزامن مع استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، حيث يجد الكثير معاناة في شراء كافة المستلزمات المدرسية، لا سيما الكتب الخارجية، معقبا “هذه المعارض تمثل نوعا من التسهيلات على المواطن”.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن معارض “ أهلا مدارس 2023” متواجدة بكافة المحافظات، فقد حرصت الحكومة على إيجاد انتشار واسع لخدمة جميع المواطنين والاستفادة بهذه العروض على المنتجات التى شملت نسب خصم عالية عليها، قائلا “ مساهمة جيدة من الحكومة للمواطن ونثمن هذه الجهود”.

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وتابع النائب : من ناحية أخرت تدعم وزارة التربية والتعليم،أولياء الأمور، من خلال تحديد عدد من الفئات المستحقة وإعفائها من المصروفات الدراسية بشكل كامل، لذا نجد حالة تلاحم ومساندة من الحكومة للمواطن، هدفها تلبية كافة متطلباته المعيشية دون عوائق.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن معارض " أهلا مدارس 2023" ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة  6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

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