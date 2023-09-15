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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ضد اتحاد العاصمة.. هدف أبيض لـ كهربا في السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة في شباك اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد في بطولة السوبر الإفريقي المقام بالسعودية.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية سقطت من يد حارس مرمي اتحاد العاصمة الجزائري ليخطفها كهربا ويسجلها وألغها الحكم بداعي التدخل الخاطئ.

 

تشكيل النادي الأهلي 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.


تشكيل اتحاد العاصمة :


حراسة المرمى: أسامة بينبوت
خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا
خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.
خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.

 

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