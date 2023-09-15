6 إجراءات | إعلان مهم من تعليم القاهرة بشأن العام الدراسي الجديد

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية تشهد حالياً رفع درجة الإستعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأشار موسى، إلى تفعيل كافة الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وشدد على الإلتزام بالزي المدرسي الموحد في جميع المدارس ، حرصاً على الإنضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة.

وأعلن موسى ، عن إقامة معارض ( أهلاً مدرستى ) للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأكد تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس، لتخفيف ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها.

واشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والدهان والتشجير ورفع الرواكد والمخلفات بمعظم المدارس وأيضاً إزالة الإشغالات من امام المدارس حرصاً على سلامة الطلاب ، داعياً الله بأن يكون عام دراسي سعيد وموفق على الجميع.