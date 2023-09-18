عاصفة عنيفة تضرب هذه المنطقة قريبا.. فيديو جراف

تتجه عاصفة جديدة .. العاصفة لي ، التي كانت إعصارًا في الأصل، نحو سواحل نيو إنجلاند في الأيام القادمة، ما يثير قلقًا بشأن تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية وقد تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في هذه المناطق.

عاصفة من الفئة الثانية

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشير التوقعات الحالية إلى أن قوة الإعصار لي تضاعفت لتصبح عاصفة من الفئة الثانية في المحيط الأطلسي.

ولا تزال تُعتبر كبيرة وخطيرة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية. يُتوقع أن يمر مركز العاصفة غرب برمودا قبل أن يتجه نحو سواحل نيو إنجلاند والأطلسي الكندي.

ولمتابعة المزيد حول تأثير العاصفة لي على سواحل نيو إنجلاند .. تابع الفيديو جراف التالي: