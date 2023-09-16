ابتدءا من الغد.. «العامة للاستثمار»: استقبال طلبات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية فقط

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه اعتبارا من يوم غد الأحد، سيتم تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.

منشور الهيئة العامة للاستثمار

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى مراعاة وجود التوقيع الإلكتروني (token) ساريًا في أثناء التأسيس عبر البوابة الإلكترونية، واستخدام التوكيلات المميكنة.

تخفيض عدد المستندات لبدء النشاط

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس، قرارا، بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي “تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي”، و"بدء النشاط"؛ تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".