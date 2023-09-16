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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

أنغام وشيري عبدالوهاب
أنغام وشيري عبدالوهاب

خلاف أنغام وشيرين وضعت الفنانة أنغام حدا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل صوت مصر الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية والذى اشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى فى العالم العربي و حقق نجاحا كبيرا.

تصرّف حاسم من أنغام بعد شائعات خلافها مع شيرين

 

رسائل أنغام وشيرين تكشف الحقيقة

وكشفت أنغام نص رسائل التهانى المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل "صوت مصر ".
حيث وجهت شيرين رسالة ل أنغام عقب نجاح الحفل قائلة : " مساء الخبر يا حبيبة قلبي  .. أنا شيرين .. لما تفضى فى أى وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة  .. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله .. تستاهلى كل خير".

ولمتابعة المزيد حول حقيقة خلاف الفنانة أنغام مع الفنانة شيرين عبدالوهاب .. تابع الفيديو جراف التالي:

خلاف أنغام وشيرين أنغام شيرين عبد الوهاب حفل صوت مصر السعودية

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