حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

خلاف أنغام وشيرين وضعت الفنانة أنغام حدا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل صوت مصر الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية والذى اشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى فى العالم العربي و حقق نجاحا كبيرا.

رسائل أنغام وشيرين تكشف الحقيقة

وكشفت أنغام نص رسائل التهانى المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل "صوت مصر ".

حيث وجهت شيرين رسالة ل أنغام عقب نجاح الحفل قائلة : " مساء الخبر يا حبيبة قلبي .. أنا شيرين .. لما تفضى فى أى وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة .. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله .. تستاهلى كل خير".

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