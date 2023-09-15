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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس أمن مصر الغذائي

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

كشف محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال محمد راشد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن قانون التصالح الذى صدر عام 2017 لم يحقق المطلوب منهم.

 يمس أمن مصر الغذائي

وأوضح محمد راشد، قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمس أمن مصر الغذائي، لأن المخالفات تتم على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الهدف من القانون هو منح الحق شهادة بموجبها يتم التصرف فيه قانونيا. 

وأشار محمد راشد، إلى ان سبب تأخر صدور القانون هو إعداد قانون يشمل أكبر شريحة ممكنة للتصالح فى مخالفات البناء . 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BPbcvzUVNmw

الأراضى الزراعية الإعلامي مصطفى بكري الاراضي الزراعي التصالح التطوير العقارى مصطفى بكري

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