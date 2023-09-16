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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد أبوداوود:صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر.. أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين أعلى من عادل إمام.. ويكشف موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

الفنان القدير محمد
الفنان القدير محمد أبوداوود

حل الفنان محمد أبوداوود ضيفا مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، على شاشة "الحياة"، وتحدث عن أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين، وتأثير المسرح على مسيرته كممثل وعن سر خلافه مع حمدي غيث.

 

أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين

 

كشف الفنان محمد أبوداوود عن مفاجأة كبيرة ،وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن أجر سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام.

 

وأشار أبوداوود خلال اللقاء إلى أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي ملتزم بالتفاصيل، مضيفا: صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر.


 


 موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

 

قال الفنان محمد أبوداوود ان الفنان القدير والمخرج المسرحي الكبير السيد راضي صاحب فضل علي.


وأشار الفنان محمد أبوداوود خلال  لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إلى ان الفنان والمخرج السيد راضي كان يحب العمل تحت ضغط.

 

وأوضح الفنان محمد أبوداوود أن فريد شوقي كان طيب القلب وذات مرة عرض عليه السيد راضي أحد المسرحيات ولكنه رفض العمل بسبب قلة مشاهده، فاضطر راضي إلى أن يهول من حجم الدور رغم أنه دور صغير جدا لدرجة أن فريد شوقي كان سعيدا بالنهاية المكتوبة التي حكاها له راضي.

 


المسرح أعطاني الكثير كمخرج وظلمني كممثل

 

قال الفنان القدير محمد أبوداوود إنه أخرج أكثر من 20 مسرحية، الغالبية العظمى منها عروض كوميدية تابعة لفرقة المسرح الكوميدي، حققت مشاهدات عالية، وتم عرضها في أكثر من موسم.

وأضاف الفنان محمد أبوداوود، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة: في بداية حياتي بكيت؛ بسبب سحب بطولة أحد الأفلام مني.

وتابع أبوداوود: المسرح أعطاني الكثير كمخرج، ولكنه ظلمني كممثل.


سر خلافي مع حمدي غيث

 

قال الفنان محمد أبو داوود، ان الفنان القدير حمدي غيث كان فنانا عبقريا.


وأوضح داوود خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة انه في احد المرات كان يقوم بتلقين الفنان حمدي غيث وتلعثم في أحد مرات التلقين، وهو ما ترتب عليه وقوع مشاجرة كبيرة بينهما.

 

وأشار الفنان محمد أبوداوود خلال اللقاء إلى أن مهنة الملقن صعبة للغاية.

 

الفنان محمد أبوداوود الإعلامية إيمان أبو طالب حمدى غيث سعيد صالح مدرسة المشاغبين

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