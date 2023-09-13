في بالخط العريض.. الفنان محمد أبو داوود ضيف إيمان أبو طالب.. الجمعة

يحل الفنان محمد أبو داوود، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، المذاع على قناة "الحياة" الجمعة المقبلة.

ويتحدث أبو داوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث ويكشف أسرار الشجار بينهما على المسرح وأمام الجمهور.

ويكشف أبو داوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، كما يكشف تفاصيل علاقته بعدد من النجوم أبرزهم الفنان الكبير يوسف وهبي وفؤاد المهندس والمخرج السيد راضي.

كما يوضح أبو داوود أسرار اعتماده على نفسه بعيدا عن اسم وعلاقات والده، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حول أجر الفنان سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين مقارنة بالنجم عادل إمام.

ويذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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