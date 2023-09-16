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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب محمد ثروت ونجله.. نبيلة عبيد: عينيا مابطلتش دموع

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

وجهت الفنانة نبيلة عبيد الشكر الى المستشار تركي ال شيخ ، رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على الحفل الذى أقيم للفنان محمد ثروت ، ليلة أول أمس .

وقالت نبيلة عبيد عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” : قد ايه دموع الفرح جميله.... عينيا مابطلتش دموع و انا بتابع فرحانه حفل ليلة الزمن الجميل و انا بسمع الجميل الفنان الاصيل محمد ثروت و جنبه ابنه احمد بيغني معاه بصوت و لا أحلى.

وتابعت نبيلة عبيد : دموع الفرح كانت في منافسه مع دموع الاب فرحان بشفاء ابنه و نجاحه و دموع الابن بنجاحه و دموعنا كلنا و احنا فرحانين في ليله فعلا تستحق اسم ليلة الزمن الجميل.

وأستكملت حديثها قائلة : شكرا جمهور جده و شكر كبير للقائمين على هذا الحفل العظيم و في مقدمتهم معالي المستشار المحترم تركي ال الشيخ.

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نبيلة عبيد تتحدث عن مشوارها الفني :

 

وكانت قد كشفت نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن استعدادها لتقديم برنامج تليفزيوني ترصد من خلال حلقاته تفاصيل مشوارها الفني. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد : أواصل حاليًا التحضيرات للبرنامح مع المخرج الكبير عمر زهران ، وحتى الآن لم يتحدد موعد مبدئي لخروجه إلى النور. 

وتابعت نبيلة عبيد : لن يكون هناك مذيعة تحاورني ، ولكني سوف أتحدث إلى المشاهدين مباشرة، وسيكون البرنامج متعدد الحلقات.

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