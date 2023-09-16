بـ"أوعديني" و"أنا مش كداب".. رامي جمال يتألق بحفله بالإسكندرية

أحيا النجم رامي جمال حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدو علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد"

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنية “حكايتنا منهية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية”، من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابلسي.

رامي جمال يشكر جمهوره :

نشر الفنان رامي جمال صورت من احدث ظهور له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال علي الصوره قائلا:"الفتره اللي فاتت كانت فتره مش سهله عليا خلتني شویه محتاج افصل لوقت محتاج ادور ايهناقصني ك شخص علشان اكون افضل ايه ناقصني ك فنان علشان اكون افضل الفتره اللي جايه مفيش فيها غير اجتهاد وتركيز وبس .... كلمه اخيره لجمهوري الغالي شكرا علي دعمكم من اول اغنيه نزلت ولحد الاغنيه اللي فاتت واللي جي بامر الله زي ما حلمت واتمنيت بحبكم جدا