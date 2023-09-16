فى عيد ميلاد عبد الوارث عسر.. كرمه الملك ورئيسين وحفيده فنان مشهور

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير عبد الوارث عسر ، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية .

عبد الوارث عسر من مواليد منطقة الدرب الأحمر بحى الجمالية فى 16 سبتمبر 1894.

أصول والده ريفية من الدلنجات بمحافظة البحيرة. حفظ القرآن منذ الصغر وتعلم تجويده وهو الأخ الأكبر لشقيقين هما الفنان حسين عسر وسنية عسر.

تدرج عبد الوارث عسر فى التعليم حتى حصل على البكالوريا فى مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا.

كان يرغب في دخول مدرسة الحقوق كوالده الشيخ علي عسر الذي كان محاميًا وصديقًا مقربًا من الزعيم (سعد زغلول)، إلا أنه لم يفعل لكراهيته أن يتعامل مع السلطات الإنجليزية التي كانت تحتل البلاد في ذلك الوقت.



وبعد وفاة والده ساعده الزعيم سعد زغلول على الالتحاق بوزارة المالية فى وظيفة كاتب حسابات التي استقال منها فيما بعد فى سن 40 عامًا للتفرغ للفن وإنتقل للإقامة فى حي الدقي.



والتحق عبد الوارث عسر عام 1912 بفرقة جورج أبيض وكان أول دور له فى مسرحية الممثل كين، وكان الذى دربه على التمثيل اسمه منسي فهمي، وكان يؤدي مع فرقة جورج أبيض بطريقة الأداء التمثيلي الكلاسيكي، الأمر الذي لم يحبه، لذلك اتجه بعدها إلى فرقة عزيز عيد وفاطمة رشدي حيث الطبيعية فى الأداء وأصبح هو نفسه من رواد هذه المدرسة، وهناك التقى بالمخرج ومدير الفرقة (عمرو وصفي) الذي وجهه إلى أداء شخصية الأب.



استمر في المسرح وأسس مع صديقه المقرب سليمان نجيب فرقة أنصار التمثيل وكانوا يقومون بترجمة المسرحيات من الإنجليزية والفرنسية، وكتب مع سليمان نجيب أربع مسرحيات والعديد من التمثيليات الإذاعية.



حاول عبد الواراث النهوض بفن التمثيل والتأليف وتدريب الوجوه الجديدة، فتمكن من تعليم الممثلين فن الإلقاء، حيث كان يدرّس بالمعهد العالي للسينما عام 1959 مادة الإلقاء وألف كتاب فن اﻹلقاء ، وكان عاشقًا للغة العربية وكان متفقّهًا فيها وفي الشعر والأدب.



أول فيلم قام بتمثيله كان يحيا الحب وكان تصويره في فرنسا ومن هناك بدأت علاقته مع محمد عبد الوهاب وبالمخرج محمد كريم قدم بعدها سلسلة أفلام لـعبد الوهاب فكان يكتب السيناريوهات الخاصة بها.



قدّم خلال مشواره أكثر من 300 فيلم ومسرحية وكتب العديد من السيناريوهات ، وكانت بداية شهرتهمع أم كلثوم حين قدم معها تمثيلًا وكتابة فيلميّ سلامة و عايدة.



بعدها توالت أعماله، والتي يذكر منها (دموع الحب، يوم سعيد، حب فى الظلام) مع (فاتن حمامة)، (عيون سهرانة) مع (شادية)، و(شباب إمرأة) مع (تحية كاريوكا)، و(صراع فى الوادي) و (الأستاذة فاطمة) وغيرها الكثير.



حصل على تكريم من الملك فاروق كما حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، وجائزة الدولة التقديرية، ووسام الفنون من الرئيس محمد أنور السادات، وكانت هناك جوائز كثيرة تسلمتها بعد وفاته، ومن أهمها ان الدوله كرمته بصدور طابع بريد بصورته واسمه.



كان متزوجًا من ابنة خالته وله منها ابنتان فقط هم الوتس وهاتور وأسماهما بأسماء فرعونية، وحفيده هو الفنان هو محمد التاجي .



توفيت زوجته فى 3 مايو 1979، وبعد وفاتها حزن حزنًا شديدًا عليها ودخل على إثرها المستشفى في شبه غيبوبة كاملة، وظل فترات طويلة بمستشفى المعادى للقوات المسلحة ، توفي بالمستشفى فى 22 أبريل 1982 عن 87 عامًا.