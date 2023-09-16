ريم سامي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريم سامي ، جمهورها بـ صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت ريم سامي بإطلالة جريئة مرتديه فستان بالون الاسود المجسم وبماكياج صاخب أبرز ملامحها وتركت شعرهاالأسود منسدلا بطريقة جذابة على كتفيها.





تنتظر الفنانة ريم سامى عرض مسلسلها الجديد "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، من إخراج عبدالرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمى.

تجسد ريم شخصية تدعى" لمياء" في أحداث المسلسل، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، خاصة أن لهاشقيقتان من جنسيات مختلفة بحسب قصة العمل، المقرر عرضه على إحدى المنصات يوم 12 يوليو الجارى .



وتدور قصة مسلسل ماما غنيمة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الجدة غنيمة، التي تقوم بتجسيد دورها أسمهان، إذيتوفى ابنها، ويترك لها 3 حفيدات، لكنها تجد صعوبة في التعامل معهن، كونها لم تكن تعرفهن من قبل، بالإضافة إلى أنكل حفيدة لها أم من بلد مختلف، واحدة كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية مصرية وهي ريم سامي، والثالثة سعوديةوهي في فؤاد، والعمل مكون من 8 حلقات.

يشار إلى أن ريم سامى شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ومسلسل"البرنس" مع النجم محمد رمضان، وحققت ريم نجاحاً كبيراً بتلك الاعمال.