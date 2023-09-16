كاتب صحفي: مشاركة مصر في إجتماع الأمم المتحدة مهم ومواقفها محددة| فيديو

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، مدير تحرير جريدة روز اليوسف ، إن العالم يمر بمرحلة غريبة جدا يعاد فيها تشكيل الدول ، وانعقاد الجمعية العامة لأمم المتحدة هي محاولة للتوافق والوصول لحلول لشكل العالم الجديد .

وتابع رشدي الدقن ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن اجتماعات الجمعية العامة الامم المتحدة تكون شكلية بشكل اكبر ولا يصدر عنها توصيات براقة، مثل قراراتها عن القضية الفلسطينة التي تكون اغلبها لقاءات ، وعمليات تحديد نفوذ .

وأكمل أن مشاركة مصر في انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاركة هامة ، ومصر واضحة ومحددة من مواقفها التي تعتبر ابجديات .