كاتب صحفي: كارثة ليبيا جرس إنذار كبير للتغيرات المناخية العالمية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن، مدير تحرير جريدة روز اليوسف، إن القلق الذي عاشته ليبيا في الفترة الاخيرة كانت سبب في هلاك البنية التحتية، وتفاقم الأزمات، موضحا :" كان هناك ٣٠٠ ألف ليبي يحتاجون للمساعدات قبل وقوع كارثة العاصفة دانيال ".

وأضاف رشدي الدقن ، خلال لقائه لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحف أحمد حمدي، أن الكارثة التي حدثت في ليبيا تعد جرس انذار كبير للتغيرات المناخية العالمية، ومصر كانت تركز دائما في مؤتمر المناخ على الدول النامية، وتأثيرها، واقتراح صندوق للأضرار وكانت خطوة مهمة.

وأكمل "الدقن"، أن مصر أرسلت مساعداتها إلى ليبيا بشكل مركز وممنهج، على الرغم من تضارب الانباء حول عدد الضحايا.