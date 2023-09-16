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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قنوات أوروبية تبث فيلما وثائقيا عن دير مارمينا بالإسكندرية

دير مارمينا يالاسكندرية
دير مارمينا يالاسكندرية

قال الراهب القمص تداوس افا مينا منسق العلاقات بين وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية، إن دير مارمينا هو ملاصق لمدينة أثرية ل فهذه المدينة لها دير أثري لاسم القديس العظيم مارمينا، فقد سماها دير ابو مينا الأثرية والذي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.


وأكد تداوس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر ، أنه وجد قبر  القديس مارمينا، لافتا ألى عند ازدياد المعجزات بنيت الكنائس في القرن الرابع والخامس والسادس وايضا تسمي هذه المدينة بالمدينة الرخامية، وتكونت مدينة كبيرة مساحتها حوالى اللفين  فدان يحميها ١١ ألف جندي روماني، فيوجد بهذه المدينة ٧ كنائس ودير وفنادق.

جميع أنحاء العالم يأتون لزيارة دير مارمينا بالأسكندرية

وأضاف منسق العلاقات بين وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية، أن جميع أنحاء العالم يأتون لزيارة دير مارمينا بالإسكندرية،  فهناك قنوات أوروبية تبث فيلما وثائقيا عن دير مارمينا بالإسكندرية.

وزارة السياحة الكنيسة القبطية دير مارمينا القديس العظيم

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