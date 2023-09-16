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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

صدى البلد

يبحث الكثير,k عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، قبل بدء العام الدراسي الجديد للجامعات والذي شارف على الأبواب.

تعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات 

ويبدأ طلاب الجامعات والمعاهد بتجهيز أوراقهم الNن عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لاختيار الجامعة او المعهد المناسب في ضوء التنسيق.

تنسيق المعاهد والجامعات

وكان الطلاب الملتحق,ن بالجامعات والمعاهد قد أنهوا ملء استمارات الرغبات في ١١ سبتمبر الجاري .

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وحسب ما أوضحت وزارة التعليم العالي فإنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من خلال الدخول إلى الموقع وخلالها يظهر مربع خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023؛ ويتبعها الطالب بالنقر على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؛ ووضع رقم الجلوس والرقم السري للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة

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