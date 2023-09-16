تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

حذر تقرير مخابراتي بريطاني من خطوة روسيا القادمة على أوكرانيا من الهجوم بشكل مكثف بصواريخ كروز، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تعمل على شحن وحشد مخزون كبير من صواريخ كروز التي تطلق من الجو واستخدامها لاستهداف البنى التحتية الأوكرانية خلال الشتاء المقبل.

وذكر ت الوزارة في آخر تحديث استخباراتي لها، إن صواريخ كروز التي تطلق من الجو - وخاصة AS-23a Kodiak الحديثة - كانت في قلب معظم الضربات الروسية بعيدة المدى ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

وأردفت الوزارة في تحديثها المنشور على إكس - تويتر سابقا، إن روسيا استخدمت قاذفات استراتيجية لإطلاق تلك الذخائر من عمق الأراضي الروسية.

تشير التقارير إلى أنه منذ أبريل 2023، انخفضت معدلات الإنفاق على صواريخ ALCM، بينما سلط القادة الروس الضوء على الجهود المبذولة لزيادة معدل إنتاج صواريخ كروز.