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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 699 فصلاً دراسياً للمساهمة فى تخفيف الكثافات الطلابية بالجيزة

مدرسة
مدرسة

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول ٢٨ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة . 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 362 مليون جنية وتساهم فى توفير 699 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية. 
وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 11 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 222 مليون و 600 الف جنيه بإجمالى ٣٦٧ فصلا دراسياً و ٩ مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة ٦٥ مليون جنية بإجمالى ٢٠٧ فصلا دراسياً بالإضافة إلى ٦ مدارس إحلال جزئي وصيانه شامله بتكلفة ٥٨ مليون جنية  بإجمالى ١٢٣ فصلا دراسيا. 
أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكداً على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول . 
أشار راشد أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز العياط ومنشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وكرداسة ومدينة أكتوبر و أحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب وذلك فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية . 
وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .

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أحمد راشد محافظ الجيزة الباعة الجائلين الهيئة العامة للأبنية التعليمية الصحة العامة للطلاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة الأبنية التعليمية توفير المناخ دخول وخروج الطلاب رئيس هيئة الابنية التعليمية محافظة الجيزة محيط المدارس مدارس جديدة مدرسة جديدة وزارة التربية والتعليم

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