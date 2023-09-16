تحذيرعاجل|خبير أمن المعلومات يوضح علامات تظهرعلى هاتفك تدل على اختراقه

قال المهندس وليد حجاج خبير آمن المعلومات ، إن هناك مجموعة من المؤشرات تدل على أن الموبايل تعرض للاختراق وهو ان باقة الانترنت تنتهي بسرعة شديدة، سخونة الموبايلات، اوطرف ثالث يريد معرفة بيانات ومعلومات شخصية.

وأكد حجاج خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أن عند ظهور علامة الماوس يتحرك فهذا مؤشر على اختراق اللاب توب او التابلت، لافتا إلى أن بطء أداء الجهاز بسبب كثرة برامج الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمخترق أن يتعرف على صورة خلفية الهاتف.

أرتفاع درجة حرارة الهاتف

ونوه خبير امن المعلومات على ان ارتفاع حرارة الهاتف المحمول ليس دليل قاطع على وجود مخترق داخل الهواتف، فالمخترق يستطيع استخدام بروسسور الجهاز والرامات الخاصة بالجهاز.