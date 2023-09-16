وفاة 100 شخص سوري في فيضانات درنة بشرق ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 100 سوري راحوا ضحايا في الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 150 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضح المرصد السوري أن إحصائيات المرصد تؤكد وفـ.ـاة 42 مواطنا سوريا في الفيضانات وتم توثيقهم بالأسماء.



وكان الهلال الأحمر الليبي قد اعلن في وقت سابق عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية ، حيث تحاوزت عدد الوفيات 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

فيما افاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات

كما أشار الصليب الأحمر الليبي أيضا الي ان الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك :

من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.

وأضاف البيان :، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة لذا فعلي المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.

واتم البيان قائلا : إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه بل ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات.