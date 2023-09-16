للرجال فقط.. احترس من أسباب دوالي الخصية

دوالي الخصية هي تضخم الأوردة داخل كيس الصفن وتسبب الام للرجال والأطفال، لا تختلف عن الدوالي التي تظهر في الساقين .



ووفقا لما جاء موقع uclahealth يحدث هذا في حوالي واحد من كل ستة ذكور، ولكن على عكس الدوالي في الساقين، فهو أكثر شيوعًا عند الذكور الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا ومثل نسخة الساق، عادة ما تكون دوالي الخصية غير ضارة، ولكن ليس دائمًا - يمكن أن ترتبط بمشاكل العقم من خلال المساهمة في انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وانخفاض جودة الحيوانات المنوية و في حين أن ما يقرب من 15% من الرجال يعانون من دوالي الخصية، فمن بين الرجال الذين تم تقييمهم للعقم، يعاني حوالي 40% من الرجال من دوالي الخصية في خصية واحدة على الأقل.

يمكن أن يشمل علاج دوالي الخصية الإصلاح الجراحي ، والذي يمكن أن يساعد في استعادة الخصوبة عندما تكون دوالي الخصية هي مصدر المشكلة.

أسباب دوالي الخصية

يُعتقد أن دوالي الخصية تنجم عن خلل في الصمامات الموجودة في الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن، أعلى الخصيتين مباشرةً وعادةً ما تنظم هذه الصمامات تدفق الدم من وإلى الخصيتين وعندما لا يحدث التدفق الطبيعي، يعود الدم إلى وضعه الطبيعي، مما يتسبب في تمدد (تكبير) الأوردة.

يحدث هذا غالبًا خلال فترة البلوغ، عندما تشهد الخصية نموًا سريعًا وتحتاج إلى أكبر قدر من الدم، وفي حوالي 85% من الحالات، يحدث في منطقة الخصية اليسرى.

يؤدي ضعف الدورة الدموية الناتج عن دوالي الخصية إلى ارتفاع درجة حرارة الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، مما قد يكون بمثابة عائق أمام إنتاج الحيوانات المنوية ويؤدي إلى تلف أو تدمير الحيوانات المنوية التي يتم إنشاؤها.

أعراض دوالي الخصية

نظرًا لأن دوالي الخصية نادرًا ما تنتج أعراضًا، فليس من غير المألوف ألا يدرك الرجل أنه مصاب بها إلا إذا تسببت في مشاكل في الخصوبة أو تمت ملاحظتها أثناء الفحص البدني الروتيني وعندما تحدث الأعراض، تميل إلى الشعور بألم خفيف أو شعور بثقل في الخصية، والذي يزداد سوءًا خلال النهار، خاصة في الطقس الحار أو بعد مجهود بدني. يمكن في كثير من الأحيان الشعور بالأوردة المتوسعة في كيس الصفن أو رؤيتها، وتكون الخصية أصغر في جانب دوالي الخصية.