مايا مرسي تزور أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التابعة لقومي المرأة

تزور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة غدا الأحد الموافق ١٧ سبتمبر 2023 محافظة أسيوط لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالمحافظة .

هذا وتتضمن الزيارة تفقد معرض للحرف اليدوية بمبنى محافظة اسيوط ، و"مطبخ المصرية " بمركز تأهيل الفتيات ذوى الإعاقة ، الى جانب زيارة قرية الشامية بمركز ساحل سليم بالمحافظة لحضور فعاليات نورة ، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي ، والمحاكاة البنكية " تحويشة في بنك" ، ومأمورية بطاقات الرقم القومى للسيدات ،بالاصافة الى عرض حى لصناعة الصابون ، إلى جانب لقاء بعنوان " بلدى أمانة" وجلسات الدوار ، وأمسيات الأسرة المصرية .