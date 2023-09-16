أنا منكم وحاسس بيكم وعارف صعوبة الظروف| 10 رسائل من الرئيس للشعب المصري: “ماحدش بيدفع من جيبه”

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في بني سويف، مع افتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وأجرى زيارة إلى أهالي قرية سدس الأمراء، كما قدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة خلال زيارة محافظة بنى سويف، وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسائله للمصريين في السطور التالية.

استجابة للحوار الوطني

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمواطنين وأهالي بني سويف، في بداية كلمته، والذين يعملون بتحدي وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أنه من الإيمان الصادق وقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره”. وأكد الرئيس السيسي أن الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه، ولهذا كانت الاستجابة فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، وتم التوجيه بتنفيذها.

السيسي يفتح قلبه للمصريين

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه رسالة من القلب الي المواطنين، خلال كلمته اليوم ببني سويف، وقال السيسي إن الدولة حاولت جاهدة التخفيف من حدة الارتفاع العالمي، في أسعار السلع الاساسية من الزيت والقمح.

وأشار السيسي: "أنا منكم وحاسس بيكم.. وهذا ليس حديث للطمأنة، لكنه حقيقة فانا إنسان مصري بسيط عشت حياة المصريين، وبالتالي أنا لست بعيد عن حال الناس واحتياجاتهم".

وعقب السيسي، إنه حال وجود فرص للارتقاء بحياة الناس أفضل من ذلك لن نتردد في ذلك، لا أحد ينفق من جيبه شيء، موضحاً إنها محاولة لتخفيف ما أمكن علي التحدي والصعوبات التي يعيشها الناس.

رسالة طمأنينة من السيسي

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "موقف المصريين مُقدر جدًا وفيه جبر خاطر.. جبر ليا أنا شخصيًا.. أنا عارف إن الظروف صعبة بس احنا بنبذل مجهود”.

وأضاف الرئيس السيسي: "عايز اطمنكوا ان احنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومبنعملهاش، بنبذل جهد كبير أوي عشان ندخل حجم كبير من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة .. 3 أو 4 مليون فدان خلال سنتين تلاتة”.

أزمة الكهرباء

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك خلال كلمته اليوم في بني سويف، وقال السيسي: "نستهدف توفير فرص عمل وتوفير إنتاج من الأراضي الزراعية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، إحنا بنستورد بالدولار وبنبيع بالجنيه".

وأضاف السيسي:"كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته تصبح كبيرة للغاية، موضوع الكهرباء هتكلم معاكوا بصراحة أنا مش متعود أخبي عليكم حاجة لدينا محطات كهرباء قادرة على توفير احتياجات الشعب من الكهرباء وبزيادة بس إحنا عاملين موازنة لتوفير الغاز والبترول على رقم معين".

وعقب السيسي: "نتيجة الأزمة الاقتصادية، شهدت الأسعار ارتفاعا بشكل كبير، ونحن نشهد أزمة اقتصادية عالمية ولها تأثير كبير.. ومن فضل ربنا إننا بننتج غاز.. لو مكنش عندنا انتاج غاز كانت المشكلة هتبقى كبيرة".

مصر لديها 10 مليون سيارة

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم السيارات الموجودة بمصر يصل لـ ١٠ ملايين سيارة، والدولة تعدادها وصل لـ ١٠٥ ملايين نسمة، كل هذا يحتاج إلى متطلبات لتغطية إحتياجات السيارات فى محطات الوقود من بنزين وسولار، بالإضافة إلى أن مصر تستضيف وتستوعب على أراضيها حوالي ٩ مليون زائر.

حياة كريمة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» خير دليل على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي، وأنّ صوت المصريين يصل مسامعه وأحلامهم هي ذاتها أحلامه ولا تختلف تماما آمالهم عن آماله.

وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت.

مشروعات بني سويف الجديدة

ومن بين المشروعات الجديدة بمحافظة بني سويف: المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، ويشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

قرارات الرئيس السيسي

وأشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أنه يستشعر احتياجات المواطن المصري ويقدرها، ولذلك قرر توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدة إجراءات، وهي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.