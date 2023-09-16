الأسوأ في تاريخه الأفريقي .. تعليق مثير من شوبير على هزيمة الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على هزيمة الزمالك اليوم أمام ارتا سولار في بطولة الكونفدرالية.

وكتب شوبير من خلال حسابه على تويتر :" هزيمة الزمالك من أرتا سولار الجيبوتي 2/0 في لقاء الذهاب هى الاسوأ من وجهة نظرى في تاريخه الإفريقي بصرف النظر عن تأكدي من فوز الزمالك وصعوده في لقاء العوده".



تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه