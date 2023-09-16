بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

شاركت الفنانة نيكول سابا، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة جديدة من الصور.

وظهرت نيكول سابا بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية بنطلون جينز فاتح، وتوب أسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز نيكول سابا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نيكول ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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