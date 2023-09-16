بورتو السويس يتعاقد مع مهاب كوارشي في صفقة انتقال حر

أعلن نادي بورتو السويس، عن ضم مهاب إبراهيم كوارشي، مهاجم نادي النصر، رسميا، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ استعدادا لخوض منافسات الدور الأول من بطولة دوري القسم الثاني.

ووقع مهاب إبراهيم كوارشي، على عقود انضمامه لصفوف بورتو السويس، أحد أندية الدرجة الثانية، لمدة موسمين، وانتظم في تدريبات الفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويلعب مهاب كوارشي بمركز خط الوسط المهاجم، حيث يتمتع بقوة بدينة ومهارات فنية هائلة.

وأكد مهاب كوارشي لاعب بورتو السويس، سعادته البالغة لانتقاله للعب بنادي بورتو السويس، معربًا عن عزمه للمساهمة في صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، رغم الصراع الشرس المتوقع خلال المباريات، عقب تدعيم معظم أندية القسم الثاني بأفضل العناصر المميزة.

يذكر أن مهاب كوارشي، كان يلعب ضمن صفوف الناشئين بنادي النصر، قبل أن ينتقل للعبور، ليعود مجددا إلى بيته النصر، قبل أن ينضم لصفوف بورتو السويس.