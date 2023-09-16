عماد الدين حسين: الرئيس بيقول للشعب شكرا على تحملكم الظروف الصعبة

أثنى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال تواجده بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أنها تصب في صالح محدودي الدخل والمحتاجين.

وأوضح عماد الدين حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن قرارات الرئيس اليوم جاءت في توقيت غاية في الأهمية، حيث دخول المدارس، لافتا إلى أنها تساهم فى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم.

وأضاف الكاتب الصحفى: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالشكر أكثر من مرة للشعب المصري على تحمله الظروف الاقتصادية، معقبا: "الدولة المصرية بتقول لشعبها النهاردة: شكرا".

وأشار الكتاب الصحفي، إلى أن مجموع القرارات التي صدرت عن الرئيس اليوم، تشمل ويستفيد منها ملايين المصريين من الفئات المختلفة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:



أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.