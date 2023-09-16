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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أمين صندوق الغرف التجارية: قرارات الرئيس تساعد المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، تؤكد ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.

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وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وأوضح الأمين العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ستكون جميعها بلا شك، خطوة مهمة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة، وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدة مشروعات ببني سويف، وأعلن عدة قرارات، شملت زيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 600 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسة 15%.

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