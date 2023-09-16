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رئيس التحرير
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برلمان

أمين اقتصادية حماة الوطن: قرارات الرئيس بشأن الأجور والإعفاءات الضريبية انحياز للمواطن

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطن في جميع قراراته، ويدرك مدى حب المصريين لوطنهم، وتحملهم أي أعباء في سبيل نهضة بلدهم في مختلف المجالات.


وأضاف أحمد تيسير، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات التي أصدرها خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، جاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري، وحجم الأعباء التي زادت مؤخرا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري.


وأوضح أ، مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدا أن افتتاح مشروعات حياة كريمة التي تشمل المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار، ترفع مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين، كما أن إطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى؛ يحقق طفرة اقتصادية كبرى تستوعب الملايين من الشباب.


وأشار إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي راعت العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين، وتمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.


وكشف المهندس أحمد تيسير أنه فيما يتعلق بحد الإعفاء الضريبي للموظفين بالدولة فقد تم رفعه بنسبة 25 % من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه... ولمستفيدي معاش تكافل وكرامة فقد زادت الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة وتمت مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لتشمل 11 مليون مواطن.


أما القرارات التي شملت الفلاحين فتمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الأقتصادية عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة

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