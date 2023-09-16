حماة الوطن: قرارات زيادة الأجور طمأنت الشعب وعكست قدرة الدولة على مجابهة الأزمات

قال المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن، أمين عام الإعلام والتثقيف السياسي بأمانة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده؛ لحماية المصريين من جحيم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري.

وأشاد رشدان، في بيان، بتوجيهات الرئيس للحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات؛ لزيادة دخول العاملين بالدولة، لافتا إلى أن القرارات طمأنت الشعب المصري، وعكست قدرة الدولة على مجابهة الأزمات.

وأوضح رشدان، إن الرئيس السيسي يرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري؛ يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وثمن رشدان، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300 وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 الف جنيه، وذلك لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وشدد رشدان على أن الحزمة تأتى استكمالا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ولا سيما محدودي الدخل الذين يعتبرون الرئيس نصيرهم ودرعهم وسيفهم في مواجهة الأزمات.



وأكد رشدان أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا هامًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية لافتا إلى أن الدولة المصرية تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.