عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أي صاحب ممكن يتحول لعدو.. ميريهان حسين تكشف سر عدم زواجها

ميرهان حسين
ميرهان حسين

كشفت الفنانة ميريهان حسين، سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وكيف تحافظ على جمالها، إلى جانب العديد من الأمور.

وعن سبب عدم زواجها؛ قالت ميريهان حسين: “عشان أنا بحب الروقان، ومبحبش النكد، ومبحبش الزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي، ولسه مالقيتش الراجل اللي مايخذلنيش في حاجة من دول”.

وأكدت ميريهان حسين، أن دائرة معارفها قليلة، موضحة: “عموما أنا مابدخلش ناس كتير في حياتي، لكن ممكن الناس اللي شايفيني صح، اللي بيقدروني، واللي أقدر أكون على طبيعتي معاهم، واللي في ضهري، ومعايا في الحلوة والمرة، اللي يحفظوا الأسرار، واللي أثق فيهم، مع إني أعتقد إن بقى صعب جدا جدا تثق في حد وتديله الأمان؛ لإن أي صاحب ممكن يتحول لعدو، لأسباب تخصه”.

ميرهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

موضوعات متعلقة

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

أخبار الفن|غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مسلسل رمضان 2024.. محمد فراج يرد على شائعة انفصاله عن بسنت شوقي

تفاصيل عودة أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية

قبل نهاية سبتمبر.. تعرف على قائمة المسلسلات الجديدة

المطرب النقاش أحمد سالم يعلن وفاة عمته

نشرة الفن.. وفاة والد محمد مهران وميادة الحناوي تثير الجدل بعد سقوطها في حفل جدة

ويل سميث يدعو للتبرع لصالح المتضررين من الزلزال في المغرب| فيديو

111عاما على ميلاده.. تفاصيل الأيام الأخيرة الصعبة في حياة إسماعيل يس

ترشيحاتنا

إنبي يكشف حقيقة رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري

مؤسسة أبو العينين تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

الحق iphone 15 Pro max أرخص من سعره 32 ألف جنيه

نقص الذخيرة ليس السبب.. الناتو يكشف سر بطء هجوم أوكرانيا المضاد

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

إعلامي: لجنة إدارة الزمالك لا تملك إقالة أوسوريو بعد الهزيمة في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ