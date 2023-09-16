تدابير ربنا .. أول ظهور للفنان محمد ثروت وابنه

وجه المخرج والمطرب أحمد محمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، رسالة مؤثرة إلى والده؛ بعد الحفل الذي جمعهما أمس.

ونشر أحمد، صورة تجمعه مع والده، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، وعلق عليها: "لعل الابتلاء الذي لا تحبه، يقودك إلى قدر لم تكن تحلم به، مين توقع من قبل 7 شهور إن كل ده هيحصل؟، تدابير ربنا دائما خير، رب الخير لا يأتي إلا بالخير».

وفاجأ نجل المطرب محمد ثروت، والده، على خشبة المسرح، في حفل «ليلة الزمن الجميل»، المقام حاليا على مسرح بنش مارك في مدينة جدة، والتي تجمع بين 3 من ألمع نجوم الفن في العالم العربي.

ورافق أحمد، والده، على المسرح، وقام بتقديم أغنية «ابن أبويا»، التي في الأصل، هي أغنية «بنت أبويا»، من مسلسل «موضوع عائلي»، ويعد ذلك الظهور الأول لـ أحمد ثروت بعد تعرضه لمرض مناعي نادر.